Premier League: Nottingham Forest y Leeds United se miden por la fecha 11

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Leeds United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jarred Gillett.

El cotejo entre Nottingham Forest y Leeds United, por la fecha 11 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Leeds United

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 2-2, ante Manchester United.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer derrotado 0 a 3 ante Brighton and Hove. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Leeds United quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 5 PP).

Jarred Gillett es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
16Leeds United1110325-8
19Nottingham Forest610136-12

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Nottingham Forest y Leeds United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

