Premier League: Nottingham Forest y Leeds United se miden por la fecha 11

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Leeds United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jarred Gillett.
El cotejo entre Nottingham Forest y Leeds United, por la fecha 11 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.
Así llegan Nottingham Forest y Leeds United
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 2-2, ante Manchester United.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de caer derrotado 0 a 3 ante Brighton and Hove. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Leeds United quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 5 PP).
Jarred Gillett es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|25
|10
|8
|1
|1
|15
|2
|Manchester City
|19
|10
|6
|1
|3
|12
|3
|Liverpool
|18
|10
|6
|0
|4
|4
|16
|Leeds United
|11
|10
|3
|2
|5
|-8
|19
|Nottingham Forest
|6
|10
|1
|3
|6
|-12
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Nottingham Forest y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas