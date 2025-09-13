Premier League: Burnley buscará sacarle el invicto a Liverpool

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Liverpool, que se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 08:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Michael Oliver.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo domingo 14 de septiembre desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Liverpool

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 2 a 3 frente a Manchester United. Ha ganado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de un triunfo 1 a 0 frente a Arsenal. No querrá perder su invicto de 2 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 8 goles marcados, con 4 encajados.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Liverpool se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (3 PG).

Liverpool vivirá durante la siguiente fecha el Derbi de Merseyside junto a Everton. El duelo se celebrará en el estadio Anfield, el 20 de septiembre desde las 08:30 (hora Argentina).

Michael Oliver fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 4 Tottenham 6 3 2 0 1 4 14 Burnley 3 3 1 0 2 -2

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Burnley y Liverpool, según país