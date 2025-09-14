Liverpool venció 1-0 al Burnley en los descuentos y sigue liderando la Premier League (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un penal en el último minuto por mano de Hannibal Mejbri y transformado por Mohamed Salah permitió al Liverpool vencer 1-0 al Burnley, mantener el pleno de triunfos y ser el único equipo en la Premier League que ha sumado doce de doce puntos en este inicio de temporada.

En un partido en el que el Burnley no contó con el peruano Oliver Sonne y aplicó un plan defensivo durante noventa minutos, el marcador no se abrió hasta el último minuto de partido, cuando Hannibal cometió una mano dentro del área al taponar un centro de Jeremie Frimpong, permitiendo que Salah mandara los tres puntos a Anfield.

La victoria, eso sí, deja un regusto amargo al Liverpool por las lesiones de Milos Kerkez, sustituido a los 38 minutos por precaución, y Alexis Mac Allister, que sufrió una dura entrada de Ugochukwu. Torció completamente un tobillo del argentino, que a duras penas pudo aguantar hasta el descanso y cuya participación este miércoles en Champions League contra el Atlético de Madrid es muy dudosa.

Liverpool es líder en solitario con doce puntos, tres más que Arsenal, Tottenham y Bournemouth, sus más inmediatos perseguidores. El Burnley es decimoséptimo, con tres unidades.

Mohamed Salah y el gol del triunfo para Liverpool ante Burnley | Fuente: ESPN

Burnley vs. Liverpool: así formaron en el partido

Burnley: Dubrakva; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Laurent; Anthony, Foster y Tchaouna. DT: Scott Parker.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. DT: Arne Slot.

Liverpool vs. Burnley: ¿dónde ver EN VIVO por la Premier League 2025? | Fuente: RPP

Liverpool vs Burnley: ¿cómo llega el equipo de Sonne a la fecha 4 de Premier League 2025?

Con Oliver Sonne, Burnley perdió 3-2 ante Manchester United en Old Trafford en un partidazo, en su último partido en la Premier.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Burnley EN VIVO por la fecha 4 de Premier League 2025?

El partido de Burnley ante Liverpool, por la fecha 4 de la Premier League 2025-206, está programado para el domingo 14 de septiembre en Turf Moor, de la ciudad de Lancashire (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 21 944 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Burnley EN VIVO por la Premier League 2025?

En Perú , el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 2:00 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

En Chile, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 07:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 9:00 a.m.

En España, el partido Liverpool vs. Burnley comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Burnley EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por TV a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming va por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Caliente TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.