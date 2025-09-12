Premier League: Brentford recibirá a Chelsea por la fecha 4

Te contamos la previa del duelo Brentford vs Chelsea, que se enfrentarán en el estadio Griffin Park mañana a las 14:00 horas. Stuart Attwell será el árbitro del partido.
Brentford y Chelsea se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Premier League y se disputará en el estadio Griffin Park.
Así llegan Brentford y Chelsea
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Sunderland. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 1. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 5.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Fulham. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 1.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y firmaron un empate en 0.
El local está en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).
El árbitro designado para el encuentro es Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Chelsea
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|Arsenal
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|Tottenham
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|15
|Brentford
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Liverpool: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Brentford y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas