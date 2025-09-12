Últimas Noticias
Premier League: Brentford recibirá a Chelsea por la fecha 4

Brentford recibirá a Chelsea por la fecha 4
Brentford recibirá a Chelsea por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Brentford vs Chelsea, que se enfrentarán en el estadio Griffin Park mañana a las 14:00 horas. Stuart Attwell será el árbitro del partido.

Brentford y Chelsea se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Premier League y se disputará en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Chelsea

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Sunderland. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 1. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Fulham. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 1.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
4Tottenham632014
15Brentford33102-2

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Liverpool: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Brentford y Chelsea, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

