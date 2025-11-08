Serie A: Inter necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre Inter y Lazio. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. Será arbitrado por Gianluca Manganiello.

Desde las 14:45 horas, Inter y Lazio se enfrentan mañana por la fecha 11 de la Serie A en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Lazio

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 2-1 a Hellas Verona en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio venció en casa a Cagliari por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 21 puntos (7 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

Inter tendrá que verse las caras con Milan en la próxima fecha, cuando jueguen el "Derby della Madonnina". El duelo se celebrará en el estadio San Siro, el 23 de noviembre desde las 16:45 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Gianluca Manganiello.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Inter 21 10 7 0 3 12 3 Milan 21 10 6 3 1 8 4 Roma 21 10 7 0 3 5 8 Lazio 15 10 4 3 3 6

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

