Serie A: Sassuolo visita a Atalanta por la fecha 11

Sassuolo visita a Atalanta por la fecha 11
La previa del choque de Atalanta ante Sassuolo, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 9 de noviembre desde las 06:30 horas. El árbitro será Valerio Crezzini.

Atalanta recibirá a Sassuolo, en el marco de la fecha 11 de la Serie A, el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 06:30 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Sassuolo

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Udinese. El local no ha ganado en ninguno de los últimos partidos jugados y sus resultados anteriores fueron empates. En estos cotejos, sumó una cifra de 4 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de perder contra Genoa por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 4 goles y recibieron 4.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (4 PG - 1 PE - 5 PP).

Valerio Crezzini será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
11Atalanta13102715
12Sassuolo1310415-1

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Atalanta y Sassuolo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

