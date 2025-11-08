Últimas Noticias
Serie A: Fiorentina se concentra para salir del último lugar ante Genoa

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Fiorentina. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el domingo 9 de noviembre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Marco Guida.

Genoa recibe el próximo domingo 9 de noviembre a Fiorentina por la fecha 11 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Fiorentina

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lecce.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido empatado y 3 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega a este encuentro con una derrota ante Lecce por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 10.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (4 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
18Genoa610136-8
20Fiorentina410046-9

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Genoa y Fiorentina, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

