Serie A: Napoli juega ante Bologna para mantenerse en la punta

En la previa de Bologna vs Napoli, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Daniele Chiffi.

El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Napoli visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Napoli

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Parma por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Napoli acabó en empate por 0-0 ante Como 1907. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (7 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniele Chiffi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
4Roma21107035
5Bologna18105328

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Bologna y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

