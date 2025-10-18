Serie A: Juventus quiere el liderato del torneo frente a Como 1907

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Giovanni Ayroldi.
El cotejo entre Como 1907 y Juventus, por la fecha 7 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 05:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Juventus
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 viene de un resultado igualado, 1-1, ante Atalanta. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus viene de empatar 0-0 ante Milan. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 5 tantos.
El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 1 a 2.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).
Giovanni Ayroldi es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Roma
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Milan
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|5
|Juventus
|12
|6
|3
|3
|0
|4
|8
|Como 1907
|9
|6
|2
|3
|1
|2
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Como 1907 y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 07:30 horas
- Colombia y Perú: 05:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
- Venezuela: 06:30 horas