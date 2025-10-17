Serie A: Lecce se enfrentará ante Sassuolo por la fecha 7

Sassuolo se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 18 de octubre a las 08:00 horas. El partido será supervisado por Valerio Crezzini.
A partir de las 08:00 horas el próximo sábado 18 de octubre, Sassuolo visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A.
Así llegan Lecce y Sassuolo
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce ganó el encuentro previo ante Parma por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo llega triunfante luego de ver caer a Hellas Verona con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Lecce se impuso por 0 a 3.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG - 3 PP).
Valerio Crezzini es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Roma
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Milan
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|9
|Sassuolo
|9
|6
|3
|0
|3
|0
|15
|Lecce
|5
|6
|1
|2
|3
|-5
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lecce y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas