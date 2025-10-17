Serie A: Pisa se enfrenta ante Hellas Verona con la ilusión de salir del fondo la tabla

Pisa y Hellas Verona se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, con el arbitraje de Marco Guida. El duelo se jugará el sábado 18 de octubre desde las 08:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego entre Pisa y Hellas Verona se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 7 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Hellas Verona

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa busca levantarse de su derrota ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona cayó 0 a 1 ante Sassuolo. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 18 Hellas Verona 3 6 0 3 3 -7 20 Pisa 2 6 0 2 4 -7

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Pisa y Hellas Verona, según país