Serie A: Inter va en busca de un triunfo ante Roma para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Roma vs Inter, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 13:45 horas. Davide Massa será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Roma e Inter se medirán mañana a las 13:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Serie A y se disputará en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Inter

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma derrotó por 2 a 1 a Fiorentina en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Cremonese. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 8.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Davide Massa.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 4 Inter 12 6 4 0 2 9 5 Juventus 12 6 3 3 0 4

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Roma e Inter, según país