Serie A: Milan quiere el liderato del torneo frente a Fiorentina

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Milan. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre Fiorentina y Milan, por la fecha 20 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 11 de enero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Milan
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lazio. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan viene de empatar 1-1 ante Genoa. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 5 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Milan quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 13 puntos (2 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 39 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG - 6 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|42
|18
|14
|0
|4
|25
|2
|Milan
|39
|18
|11
|6
|1
|15
|3
|Napoli
|38
|18
|12
|2
|4
|13
|4
|Juventus
|36
|19
|10
|6
|3
|11
|19
|Fiorentina
|13
|19
|2
|7
|10
|-10
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas