Serie A: Torino visita a Atalanta por la fecha 20

A partir de las 14:45 horas, Atalanta y Torino protagonizarán mañana su choque por la fecha 20 de la Serie A, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Torino

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de vencer a Bologna con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de perder contra Udinese por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 4.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el séptimo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 39 18 11 6 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 7 Atalanta 28 19 7 7 5 4 12 Torino 23 19 6 5 8 -9

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

