Serie A: Torino visita a Atalanta por la fecha 20

La previa del choque de Atalanta ante Torino, a disputarse en el Gewiss Stadium mañana desde las 14:45 horas.

A partir de las 14:45 horas, Atalanta y Torino protagonizarán mañana su choque por la fecha 20 de la Serie A, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Torino

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de vencer a Bologna con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de perder contra Udinese por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 4.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el séptimo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3918116115
3Napoli3818122413
7Atalanta28197754
12Torino2319658-9

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Torino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
