Serie A: Genoa y Cagliari se encuentran en la fecha 20

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Cagliari. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris mañana, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por Federico La Penna.

Genoa y Cagliari se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Luigi Ferraris. El partido corresponde a la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Genoa y Cagliari

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Genoa igualó 1-1 el juego ante Milan. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Cagliari logró empatar 2-2 ante Cremonese. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 3.

El local está en el décimo séptimo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 39 18 11 6 1 15 3 Roma 39 20 13 0 7 12 14 Cagliari 19 19 4 7 8 -6 17 Genoa 16 19 3 7 9 -10

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Cagliari, según país