Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Juventus se enfrentará ante Cremonese por la fecha 20

Juventus se enfrentará ante Cremonese por la fecha 20
Juventus se enfrentará ante Cremonese por la fecha 20
Nota IA

por Nota IA

·

Cremonese se mide ante Juventus en el Allianz Stadium mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Ermanno Feliciani.

Mañana desde las 14:45 horas, Juventus recibirá a Cremonese en el Allianz Stadium, por la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Cremonese

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó el encuentro previo ante Sassuolo por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cremonese y Cagliari, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial de los 3 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 3 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el quinto puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 7 PP).

Ermanno Feliciani es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3918116115
3Roma3920130712
5Juventus3619106311
13Cremonese2219577-3

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Cremonese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Juventus Cremonese Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA