Serie A: Juventus se enfrentará ante Cremonese por la fecha 20

Mañana desde las 14:45 horas, Juventus recibirá a Cremonese en el Allianz Stadium, por la fecha 20 de la Serie A.
Así llegan Juventus y Cremonese
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus ganó el encuentro previo ante Sassuolo por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 9 goles a favor.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cremonese y Cagliari, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El historial de los 3 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 3 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se impuso por 1 a 2.
El local se ubica en el quinto puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 7 PP).
Ermanno Feliciani es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|42
|18
|14
|0
|4
|25
|2
|Milan
|39
|18
|11
|6
|1
|15
|3
|Roma
|39
|20
|13
|0
|7
|12
|5
|Juventus
|36
|19
|10
|6
|3
|11
|13
|Cremonese
|22
|19
|5
|7
|7
|-3
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas