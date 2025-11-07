Últimas Noticias
Serie A: Hellas Verona se enfrentará a Lecce por la fecha 11

Lecce y Hellas Verona se miden en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 8 de noviembre a las 09:00 horas y Rosario Abisso es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 11 de la Serie A, Hellas Verona y Lecce se enfrentan el sábado 8 de noviembre desde las 09:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Hellas Verona

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de ganar en su encuentro anterior a Fiorentina con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (5 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Rosario Abisso, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
15Lecce910235-6
19Hellas Verona510055-10

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
Horario Lecce y Hellas Verona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Lecce Hellas Verona Serie A

