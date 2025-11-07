Serie A: Milan necesita el triunfo ante Parma para llegar a la cima

Parma y Milan se enfrentan en el estadio Ennio Tardini, con el arbitraje de Marco Di Bello. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Parma se enfrenta mañana ante Milan para disputar el partido por la fecha 11, en el estadio Ennio Tardini, desde las 14:45 horas.

Así llegan Parma y Milan

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma busca levantarse de su derrota ante Bologna en el Ennio Tardini. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Roma. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan lo ganó por 3 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 1 PP).

Para Milan se avecina una jornada especial cuando se mida en el "Derby della Madonnina" ante Inter. El encuentro se disputará el 23 de noviembre, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio San Siro.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Di Bello.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Inter 21 10 7 0 3 12 3 Milan 21 10 6 3 1 8 4 Roma 21 10 7 0 3 5 16 Parma 7 10 1 4 5 -7

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Parma y Milan, según país