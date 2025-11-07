Serie A: Como 1907 y Cagliari se miden por la fecha 11

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Cagliari. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Ivano Pezzuto.
El cotejo entre Como 1907 y Cagliari, por la fecha 11 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Cagliari
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 viene de un resultado igualado, 0-0, ante Napoli. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari viene de caer derrotado 0 a 2 ante Lazio. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.
De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Como 1907 quien ganó 3 a 1.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 5 PP).
Ivano Pezzuto es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|22
|10
|7
|1
|2
|8
|2
|Inter
|21
|10
|7
|0
|3
|12
|3
|Milan
|21
|10
|6
|3
|1
|8
|7
|Como 1907
|17
|10
|4
|5
|1
|6
|14
|Cagliari
|9
|10
|2
|3
|5
|-5
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
Horario Como 1907 y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas