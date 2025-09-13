Serie A: Udinese se enfrentará a Pisa por la fecha 3

Pisa y Udinese se miden en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el domingo 14 de septiembre a las 08:00 horas y Davide Massa es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 3 de la Serie A, Udinese y Pisa se enfrentan el domingo 14 de septiembre desde las 08:00 horas, en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Udinese

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa no pudo ante Roma en el Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció 2-1 a Inter en la fecha anterior.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE).

El encuentro será supervisado por Davide Massa, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Juventus 6 2 2 0 0 3 2 Napoli 6 2 2 0 0 3 3 Cremonese 6 2 2 0 0 2 5 Udinese 4 2 1 1 0 1 14 Pisa 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 4: vs Napoli: 22 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Fiorentina: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bologna: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 4: vs Milan: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sassuolo: 28 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Horario Pisa y Udinese, según país