Llega desde España: Alianza Lima anuncia el fichaje de Mía León Ruiz, exjugadora del Madrid CFF

Mia León Ruiz jugó con la Selección Peruana en Copa América 2025.
| Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Mía León Ruiz llega a Alianza Lima Femenino después de jugar en la Primera División Profesional de España.

¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de ganar el Torneo Apertura de la Liga Femenina, Alianza Lima inició su camino para reforzar su plantilla con la idea de lograr el Clausura y el bicampeonato nacional. Y para lograr ese cometido este miércoles anunció la incorporación de una nueva jugadora nacional proveniente del extranjero: Mía León Ruiz.

En cuanto a su trayectoria, la joven deportista de 20 años y de familia completamente aliancista, puede desempeñarse tanto como volante y defensa central. Viene de jugar en el Madrid CFF de la Liga F (Primera División de España) y ha disputado torneos importantes, tales como la Copa América 2025, Sudamericano Sub 20 (2024, 2022), Sudamericano Sub 19 (2023), Sudamericano Sub 17 (2022) y debutó con la selección mayor en el 2022.

La palabra de la nueva jugadora de Alianza

Mía León Ruiz no ocultó su ilusión por su llegada a Alianza. “Primero agradecer a Dios por esta linda oportunidad que me dio de poder llegar al Club Alianza Lima. Estoy muy contenta de poder ser parte de la familia blanquiazul, muy emocionada y feliz de poder aportar para esta etapa de la temporada. Estoy muy enfocada y al 100% para dar lo mejor de mí y sumar de la mejor manera al equipo para dejar en alto el nombre del equipo y a la hinchada”, sostuvo.

Por su parte, Sisy Quiroz, Sub Gerente de Divisiones Femeninas de Fútbol, destacó: “Nos llena de entusiasmo dar la bienvenida a Mia León y celebrar su decisión de continuar su carrera profesional en Alianza Lima. Viene de destacar con la Selección Absoluta Femenina de Perú en la Copa América 2025 y de liderar como capitana a la Sub-20, logrando una histórica clasificación a la siguiente fase del Sudamericano en Ecuador 2024. Estamos convencidos de que su calidad futbolística, carácter y liderazgo serán determinantes para alcanzar nuestro gran objetivo: conquistar el título del Torneo Clausura. Mía tiene un futuro prometedor y para nosotros es un privilegio contar con ella en esta etapa. Su talento y compromiso aportarán muchísimo a nuestro equipo en la lucha por el campeonato”.

Alianza Lima Mía León Ruiz Alianza Lima Femenino

