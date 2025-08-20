Llega desde España: Alianza Lima anuncia el fichaje de Mía León Ruiz, exjugadora del Madrid CFF

Mía León Ruiz llega a Alianza Lima Femenino después de jugar en la Primera División Profesional de España.
Luego de ganar el Torneo Apertura de la Liga Femenina, Alianza Lima inició su camino para reforzar su plantilla con la idea de lograr el Clausura y el bicampeonato nacional. Y para lograr ese cometido este miércoles anunció la incorporación de una nueva jugadora nacional proveniente del extranjero: Mía León Ruiz.
En cuanto a su trayectoria, la joven deportista de 20 años y de familia completamente aliancista, puede desempeñarse tanto como volante y defensa central. Viene de jugar en el Madrid CFF de la Liga F (Primera División de España) y ha disputado torneos importantes, tales como la Copa América 2025, Sudamericano Sub 20 (2024, 2022), Sudamericano Sub 19 (2023), Sudamericano Sub 17 (2022) y debutó con la selección mayor en el 2022.
La palabra de la nueva jugadora de Alianza
Mía León Ruiz no ocultó su ilusión por su llegada a Alianza. “Primero agradecer a Dios por esta linda oportunidad que me dio de poder llegar al Club Alianza Lima. Estoy muy contenta de poder ser parte de la familia blanquiazul, muy emocionada y feliz de poder aportar para esta etapa de la temporada. Estoy muy enfocada y al 100% para dar lo mejor de mí y sumar de la mejor manera al equipo para dejar en alto el nombre del equipo y a la hinchada”, sostuvo.
Por su parte, Sisy Quiroz, Sub Gerente de Divisiones Femeninas de Fútbol, destacó: “Nos llena de entusiasmo dar la bienvenida a Mia León y celebrar su decisión de continuar su carrera profesional en Alianza Lima. Viene de destacar con la Selección Absoluta Femenina de Perú en la Copa América 2025 y de liderar como capitana a la Sub-20, logrando una histórica clasificación a la siguiente fase del Sudamericano en Ecuador 2024. Estamos convencidos de que su calidad futbolística, carácter y liderazgo serán determinantes para alcanzar nuestro gran objetivo: conquistar el título del Torneo Clausura. Mía tiene un futuro prometedor y para nosotros es un privilegio contar con ella en esta etapa. Su talento y compromiso aportarán muchísimo a nuestro equipo en la lucha por el campeonato”.