Alianza Lima vs Universitario: estas son las fechas y horarios de final del Torneo Clausura en Liga Femenina 2025

Alianza Lima goleó a Carlos A. Mannucci en semifinales, mientras que Universitario de Deportes hizo lo propio con Sporting Cristal. Así, los equipos más populares del fútbol peruano clasificaron a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.
El equipo blanquiazul ya ganó el Torneo Apertura y si alza el Clausura será campeón nacional de la Liga Femenina temporada 2025.
Partidos de la final entre Alianza vs Universitario:
Partido de ida:
Universitario vs Alianza Lima
Fechas y hora: 9 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana)
Estadio: Monumental
Partido de vuelta:
Alianza Lima vs Universitario
Fechas y hora: 15 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana)
Estadio: Alejandro Villanueva
¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga femenina?
El partido entre Alianza vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Deportes. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
¿Cómo se juega la Liga Femenina en su temporada 2025?
En esta temporada, Liga Femenina en su año 2025 es con el formato de Apertura y Clausura. Se juega un todos contra todos a lo largo de 11 fechas por etapa, con un total de 66 partidos. Además, los dos conjuntos que queden en los últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría.