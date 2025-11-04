Alianza Lima vs Universitario: estas son las fechas y horarios de final del Torneo Clausura en Liga Femenina 2025

Alianza Lima goleó a Carlos A. Mannucci en semifinales, mientras que Universitario de Deportes hizo lo propio con Sporting Cristal. Así, los equipos más populares del fútbol peruano clasificaron a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

El equipo blanquiazul ya ganó el Torneo Apertura y si alza el Clausura será campeón nacional de la Liga Femenina temporada 2025.

Partidos de la final entre Alianza vs Universitario:

Partido de ida:

Universitario vs Alianza Lima

Fechas y hora: 9 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana)

Estadio: Monumental

Partido de vuelta:

Alianza Lima vs Universitario

Fechas y hora: 15 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana)

Estadio: Alejandro Villanueva

𝑻𝒆𝒏𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆. 👊🏾💙



Vamos a dejar el corazón en la cancha y en las tribunas. 💪🏾



¡𝑽𝑨𝑴𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑵 𝑻𝑶𝑫𝑶, 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑨𝑺! 👏🏾⚪️🔵 pic.twitter.com/dKlXzijMVe — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) November 4, 2025

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga femenina?

El partido entre Alianza vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Deportes. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cómo se juega la Liga Femenina en su temporada 2025?

En esta temporada, Liga Femenina en su año 2025 es con el formato de Apertura y Clausura. Se juega un todos contra todos a lo largo de 11 fechas por etapa, con un total de 66 partidos. Además, los dos conjuntos que queden en los últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría.