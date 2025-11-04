Últimas Noticias
Alianza Lima vs Universitario: estas son las fechas y horarios de final del Torneo Clausura en Liga Femenina 2025

Alianza Lima buscará un nuevo triunfo.
Alianza Lima buscará un nuevo triunfo. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Si gana el Torneo Clausura, Alianza Lima se consagrará campeón de la Liga Femenina del fútbol peruano en 2025.

Alianza Lima goleó a Carlos A. Mannucci en semifinales, mientras que Universitario de Deportes hizo lo propio con Sporting Cristal. Así, los equipos más populares del fútbol peruano clasificaron a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

El equipo blanquiazul ya ganó el Torneo Apertura y si alza el Clausura será campeón nacional de la Liga Femenina temporada 2025.

Partidos de la final entre Alianza vs Universitario:

Partido de ida:

Universitario vs Alianza Lima

Fechas y hora: 9 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana)

Estadio: Monumental


Partido de vuelta:

Alianza Lima vs Universitario

Fechas y hora: 15 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana)

Estadio: Alejandro Villanueva

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga femenina?

El partido entre Alianza vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de Movistar Deportes. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cómo se juega la Liga Femenina en su temporada 2025?

En esta temporada, Liga Femenina en su año 2025 es con el formato de Apertura y Clausura. Se juega un todos contra todos a lo largo de 11 fechas por etapa, con un total de 66 partidos. Además, los dos conjuntos que queden en los últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría.

Alianza Lima Universitario de Deportes Liga Femenina Fútbol Femenina

