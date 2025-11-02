Universitario quiere el título: clasificó a la final del Torneo Clausura 2025 en la Liga Femenina

Universitario quiere una nueva estrella de la mano de las 'Leonas'. Este domingo, la tienda crema clasificó a la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina al golear 6-0 a Sporting Cristal.

Este cotejo de Universitario de Deportes tuvo como escenario la sede de Campo Mar U, ubicada en Lurín. Hay que tener en cuenta que la ida de las semifinales quedó igualada a cero, por lo que ambos clubes fueron por la victoria.

Sandra Arévalo, tan solo a los 9 minutos el primer tiempo, puso por delante a Universitario en condición de local con un buen remate de derecha en el área rival.

𝗖𝗢𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 👊💛



Clasificamos a la final del Clausura tras vencer a Sporting Cristal por un global de 6-0.



¡A seguir luchando por nuestro objetivo! 💪#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/dkqitHsOUn — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 2, 2025

Posteriormente fue el turno de la experimentado Cindy Novoa, quien con un doblete a los 20' y 30' empezó con la goleada merengue.

Luego fue el turno de la colombiana Catalina Usme con un tanto a los 53 minutos desde la vía del penal. Más adelante, Luz Campoverde y Valerie Gherson firmaron al contundente resultado a favor de las locales (57' y 67', respectivamente).

Ahora, a Universitario tan solo le queda esperar su rival en la gran final. El mismo saldrá de la llave entre Alianza Lima y Mannucci, y hay que tener en cuenta que en la gran final del Apertura ya enfrentaron a las íntimas, cayendo a ida y vuelta.

¿Cómo se juega la Liga Femenina en su temporada 2025?

En esta temporada, Liga Femenina en su año 2025 es con el formato de Apertura y Clausura. Se juega un todos contra todos a lo largo de 11 fechas por etapa, con un total de 66 partidos. Además, los dos conjuntos que queden en los últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría.