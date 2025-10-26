Xabi Alonso se pronunció sobre el enfado de Vinicius Junior tras ser cambiado durante el clásico ante Barcelona

Vinicius Junior estalló contra Xabi Alonso tras ser sustituido en el clásico, que terminó con un triunfo de Real Madrid por 2-1 ante Barcelona, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 10 de LaLiga de España.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham anotaron los goles del equipo dirigido por Xabi Alonso, que sufrió el enfado de Vinicius Junior, que estalló tras ser cambiado por Rodrygo en el minuto 73.

"Me quedo con muchas cosas buenas de Vini. No quiero perder el foco de la importante, pero son cosas que las hablaremos. Vini ha aportado mucho, como el resto de jugadores. Es una victoria merecida y diría que corta porque hemos creado mucho", señaló el DT de Real Madrid sobre el atacante brasileño.

"Nos va a permitir recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Lo otro lo hablaremos. Hay diferentes personalidades en las plantillas y hay que entenderlas. Ahora disfrutaremos y luego lo hablaré con él, por supuesto", agregó.

Caso Lamine Yamal

"No sé si el equipo estaba extra motivado por Lamine, pero el equipo sí estaba motivado. Porque sabíamos lo que suponía la victoria. Estoy muy contento por los chicos porque necesitaban esa sensación de ganar un partido grande. Nos vamos muy contentos porque ha habido muy buena conexión con el Bernabéu, que ha transmitido una energía impresionante. La conexión con la gente es fundamental y lo he sentido", culminó Xabi Alonso.

The most justified crashout ever. Ppl will say Vini should take a high road but fuck you. Xabi Alonso is a coward. We need a goal. pic.twitter.com/Vm7gOA4s1v — 🫷🫨🫸 (@20220904saki) October 26, 2025