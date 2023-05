Umtiti y su paso por Barcelona: "En Catalunya viví cuatro años en prisión"

Samuel Umtiti empezó con el pie derecho en el Barcelona. Sin embargo, con el pasar de las temporadas, perdió presencia en el primer equipo y fue prestado al Lecce de la Serie A.

Asentado en el equipo italiano, donde ha jugado más partidos que en las anteriores cuatro temporadas, el francés se animó a hablar sobre su pasado en Catalunya.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

En conversación con Canal Plus de Francia, el defensor central indicó que -en un principio- se sintió querido en Barcelona, pero después se sintió mal y tuvo la sensación que nadie lo quería.

"Lo único que quería era sentirme apreciado, útil, respetado. Pasé cuatro años en Barcelona en prisión, no solo a nivel deportivo, sino en la vida cotidiana", indicó en un primer momento.

"Al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado, jugué a un gran nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal, me di cuenta de que ya nadie creía en mí", complementó el futbolista.

Umtiti y su nueva vida en Lecce

El defensor de 29 años, al ser consultado sobre su nueva vida en Italia, indicó que está contento, a pesar de que está peleando la Serie B.

"En Salento he vuelto a encontrar mi sonrisa y estoy agradecido con eso. Me encanta el idioma, la comida, la moda (...) Fue un desafío para mí. Sé bien que salvarse, en estas tierras, vale como un campeonato. Está bien, porque aquí encontré mi sonrisa nuevamente y estoy agradecido con la sociedad por eso", indicó el campeón del mundo con Francia.

Por último, no descartó la posibilidad de regresar al Lyon. "Hace algún tiempo, mi amigo Lacazette vino a verme y pensamos que, antes de retirarnos, sería bueno jugar un poco más juntos”, finalizó.

NUESTROS PÓDCAST

Dengue en Perú: Desabastecimiento y subida del precio de repelentes

En medio del brote de dengue en Perú, sobre todo en el norte del país, el repelente contra mosquitos se ha convertido en un producto codiciado, lo que ha generado escasez y, en consecuencia, un incremento en su precio.