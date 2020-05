Cevher Toktaş | Fuente: DHA

Un futbolista turco de la liga amateur de la región de Bursa, en dicho país, admitió ser el asesino de su propio hijo de 5 años, según reveló el portal Daily Sabah de Turquía.

Cevher Toktaş, que se desempeña como mediocampista del equipo Bursa Yildirimspor, reveló ante la policía, 11 días después del deceso del menor, que su fallecimiento no se debió a causa de causas respiratorias por COVID-19, sino que él lo asfixió.

De acuerdo al citado medio, los reporte locales informan que Cevher Toktaş ingresó a su hijo a un hospital el 23 de abril tras presentar síntomas por coronavirus, por lo que fue puesto en cuarentena mientras llevaba adelante el tratamiento.

Después, las autoridades dictaminaron que el niño murió debido a problemas respiratorios, que son característicos al COVID-19. Sin embargo, 11 días después, argumentando que no podía mas con el “remordimiento” que sentía, contó en un establecimiento policial el lamentable desarrollo de los hechos cuando se hallaba en la habitación con el menor.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos, presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos que me ayudaran a sacar cualquier sospecha de mí ”, mencionó Toktaş en su declaración.

La respuesta a los motivos que le empujaron a cometer el delito, el turco de 32 años explicó que simplemente “no lo amaba”.

“Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental ", dijo.

Cevher Toktaş fue arrestado tras su confesión. En Turquía, el castigo que corresponde a este tipo de hechos es el de cadena perpetua.

A pesar de su confesión, donde él mismo afirma no tener dificultades mentales, sus familiares se manifestaron a través de las redes sociales y sostuvieron que Toktaş habría actuado de esa forma debido a problemas psicológicos y no con alevosía.