Cristiano da razones sobre no darle un móvil a su hijo. | Fuente: Instagram

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más famosos del mundo que se caracteriza por su independencia, pues nadie más que él sabe lo que significa abrirse paso en el mundo del fútbol. Recordemos que es ganador de 5 premios del Balón de Oro, surgiendo de una familia pobre hasta lo más alto de la fama.

Así, Cristiano Ronaldo no solo nos impresionó en la cancha, sino también en su faceta de padre. Se considera uno muy estricto y preocupado por el camino de su hijo Cristiano Jr., pues espera que pueda alcanzar sus propios logros y/o que su hijo siga sus pasos como jugador profesional de fútbol.

Él está consciente que una vida de lujos puede llevar a perder al pequeño Cristiano, por lo que le estipula ciertos límites, entre uno de ellos está el uso del dispositivo móvil.

Herramientas de crianza de Cristiano Ronaldo

Durante un evento el delantero quiso dar explicaciones respecto a ello: "¡Mi hijo mayor va a cumplir pronto 12 años y me pregunta siempre: ‘Papá, ¿puedo tener un teléfono, puedo tener un teléfono, puedo tener un teléfono?’ y yo le digo: "Cristiano, ¡tienes tiempo!". No quiere que su hijo se obsesione con la tecnología.

El popular 'CR7' asegura que entiende a la generación joven, comprende que siempre van uno o dos pasos por delante. Asimismo, acepta la utilidad de la tecnología, pero siempre con límites y responsabilidad.

En 2017, Cristiano Ronaldo ofreció detalles sobre cómo se negó a la petición de su hijo para darle la lección de que si quiere algo no es fácil de conseguirlo, pues debe ganárselo.

"Un día me pidió un iPhone para llamarme, pero le dije que no. Si quiere llamarme debe hacerlo a través de su abuela. Quiero transmitir a mi hijo la idea de que no es fácil conseguir todo lo que quiere. La educación es lo mejor que puedo darle", apuntó.





