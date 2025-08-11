"Sí, quiero": Cristiano Ronaldo le propone matrimonio a Georgina Rodríguez con tremendo anillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El astro mundial Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un gran paso en su relación, ya que este lunes se conoció que ambos se comprometieron en matrimonio.



A través de su cuenta de Instagram, Georgina Rodríguez anunció la noticia que se convirtió en viral en pocos minutos y que dio la vuelta al mundo por los millones de seguidores que cuenta el capitán de la Selección de Portugal.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", fue el mensaje de la modelo e influencer, que lució un gran anillo de diamante que seguramente está cotizado en cientos de miles de euros.

Hay que indicar, que Alana Martina nació en 2017 y es la primera hija biológica en común de la pareja. Luego llegó Bella Esmeralda en 2022.

La familia también está conformada por Cristiano Ronaldo Jr., Eva y Mateo, cuyas mamás biológicas se desconocen.

Cristiano se casa tras 10 años de convivencia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarán al altar tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.



La publicación de la joven española ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

El crack de Al Nassr y Georgina tiene una relación desde 2016. Ya se habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez 'Soy Georgina' de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.



De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones.

