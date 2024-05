"¿Para qué me siguen trayendo?": El 'Bambino' Pons llega a Lima para presentar su show de stand up comedy

La Premier League en Latinoamérica tiene una voz insignia que la ha acompañado durante sus transmisiones los últimos años. Juan Manuel Pons, conocido popularmente como el 'Bambino', es el narrador que se roba la atención de los fanáticos del fútbol británico cada fin de semana con su particular forma de llevar al espectador a estos vibrantes encuentros.

El 'Bambino' traerá todo su repertorio a nuestro país para presentar su show de stand up comedy, "¿Para qué me siguen trayendo?", nombre que recuerda su característica frase en las transmisiones cuando un jugador falla de manera insólita un gol. El espectáculo promete risas, anécdotas y un reparto de los mejores relatos del fútbol inglés y sudamericano.

Pons ofrece en este espectáculo una propuesta donde, por medio de historias con destacados ídolos del fútbol, develará entre risas los secretos y grandes momentos vividos gracias a su pasión por el deporte rey.

"Los espero este 8 de junio en el Teatro Barranco, para disfrutar de una charla de fútbol, hablar de la Premier, anécdotas de jugadores peruanos históricos y más, los espero", comentó el Bambino en un video para sus seguidores peruanos.

“¿Para qué me siguen trayendo?”, será el espacio perfecto para que los fans futboleros se sumen a esta fiesta y conozcan a esta leyenda de cerca el 8 de junio en el Teatro Barranco, ubicado en la Av. Miguel Grau 701.

Casi cinco décadas de carrera

Con 47 años de trayectoria, el 'Bambino' carga consigo finales de la Copa del Mundo, Libertadores y Sudamericana; sin embargo, es la primera división inglesa la que le permitió convertirse en una de las voces más reconocidas en las transmisiones de este torneo para la región, gracias a sus anécdotas y datos durante los partidos, además de -por supuesto- sus cantos improvisados cuando se anota un gol.

Temas populares de The Beatles, The Police, Pink Floyd, The Rolling Stones, Guns N' Roses y muchas otras bandas han sido "versionados" por el 'Bambino' al relatar un tanto, como el recordado 'Es Ruud' (Hey Jude) dedicado al exdelantero neerlandés, Ruud Van Nisterlooy, o 'Ese es Ronaldo' para Cristiano Ronaldo al ritmo de "Welcome to the Jungle", letras ideadas en pleno encuentro.