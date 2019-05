Las mujeres del país europeo ya están entrenando para su primer partido. | Fuente: EFE

La Ciudad del Vaticano tiene su primer equipo de fútbol femenino en su historia, según reporta EFE. La encargada y secretaria de este conjunto es Susan Volpini, responsable de la Asociación de Mujeres en el Vaticano, mientras que el entrenador es Gianfranco Guadagnoli.

El 60% del equipo será conformado por empleadas de la Santa Sede, mientras que el 40% restante será complementado con las hijas y esposas del personal. De las más de 4800 personas que trabajan en el Vaticano, alrededor de 800 son mujeres. Pese a que este número ha ido creciendo con los años, la portera del equipo tuvo que ser "fichada" desde Italia, informa la agencia.

La capitana y estrella de la delantera del equipo es Eugene Tcheugoue, de nacionalidad camerunesa. "Nunca podría haberme imaginado volver a jugar aquí en el Vaticano. De tener la oportunidad de volver a divertirme como cuando era una niña dando patadas a un balón en compañía de otras mujeres", explica Tcheugoue al medio.

El representante del deporte en el país, Danilo Zennaro, explica que "El papa Francisco ha dado un impulso considerable a las mujeres dentro del Vaticano, por lo que esta iniciativa es una extensión de este impulso". El Vaticano ha tenido un equipo de fútbol masculino por más de 48 años, por lo que Zennaro cree que es justo que las empleadas también puedan practicar el deporte.

El 26 de mayo, el equipo se enfrentará contra su similar del A.S. Roma, el cual quedó cuarto al disputar su primera temporada en la liga femenina de la Serie A. Sin embargo, el conjunto no podrá participar en partidos internacionales de manera oficial debido a que no está reconocido por la FIFA.