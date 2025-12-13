Caos, hinchas molestos y un promotor detenido: el tour de Messi en la India comenzó de forma accidentada [VIDEO]

La llegada de Lionel Messi desató caos y euforia en la ciudad de Calcuta, en la India, el lugar que marcó el inicio del ‘GOAT Tour 2025’, un evento que supone el regreso del astro argentino al país tras 14 años.

El ex Barcelona llegó a la ciudad acompañado de una comitiva que incluye a su compañero en el Inter Miami, Luis Suárez, y al centrocampista argentino Rodrigo de Paul.

El primer hito de la agenda fue la develación virtual de una estatua de hierro de unos 21 metros de altura. El monumento, erigido en apenas 40 días en el Sree Bhumi Sporting Club de Lake Town, inmortaliza al atacante sudamericano levantando el trofeo de la Copa del Mundo Qatar 2022.

La ceremonia contó con la presencia de la superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, y su hijo AbRam, quienes compartieron escenario con los futbolistas, generando una de las imágenes más potentes de la jornada.

Hasta ese momento, el ambiente era de algarabía y emoción por la presencia de Messi. Pero la situación cambió en cuestión de minutos.

Caos en el estadio

La aparición de Messi por solo 22 minutos en el Salt Lake Stadium de Calcuta desató el descontrol, pues los hinchas habían pagado entradas de hasta 10 00 rupias -equivalentes a más de 100 dólares- para ver al jugador de 38 años.

Durante su breve estadía, el actual campeón del mundo con Argentina fue rodeado inmediatamente por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban una fotografía con él.

El bloqueo visual impidió que el público en las gradas pudiera ver al jugador. La ira y la frustración acabó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos del mobiliario del estadio; una situación que obligó al equipo de seguridad de Messi a cancelar la interacción con el público.

Los aficionados denunciaron la situación como un fraude comercial. Un fanático dijo a los medios locales que el evento fue una “estafa” porque gastaron mucho dinero y ni siquiera pudieron verlo.

Calcuta es uno de los pocos rincones del sur de Asia donde el fútbol rivaliza con el críquet, manteniendo una histórica división de lealtades entre Brasil y Argentina.Fuente: EFE

Otro aficionado culpó a la gestión, ya que la policía y los militares estaban buscando una fotografía con el ‘10’ de la Selección Argentina en vez de controlar la situación.

Los disturbios se trasladaron a las inmediaciones del hotel Hyatt, donde se alojaba la estrella argentina, por lo que los policías locales usaron bastones para dispersar a los cientos de seguidores enfurecidos que se congregaron en este punto para protestar contra la organización del ‘GOAT Tour’.

Después de los incidentes en el estadio y en el hotel, la comitiva del jugador se dirigió al aeropuerto para volar hacia la ciudad de Hyderabad, la siguiente etapa de su gira por la India, dejando a la ‘Ciudad de la Alegría’ -como se conoce a Calcuta- con un sabor amargo.

La última vez que Messi pisó este país fue en 2011, para un amistoso contra Venezuela (1-0).Fuente: EFE

Policía detiene al principal promotor

A raíz de los destrozos en el estadio, la Policía de la India detuvo al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos de la organización.

Las autoridades locales detallaron que el promotor fue detenido tras presentarse una denuncia formal por los disturbios en el estadio.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.

"Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.

La intervención policial se produjo horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión.

El Gobierno central ha calificado el evento de “saqueo”, señalando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos.