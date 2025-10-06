Ivan Rakitic recordó con Jefferson Farfán cómo era Carlos Zambrano en Schalke 04: "Le pegaba a todos, era pelota o pierna"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefferson Farfán se reencontró con el croata Ivan Rakitic, quien fue su compañero en el Schalke 04. En entrevista para el podcast Enfocados, el exjugador de Barcelona habló de varios temas, entre ellos se refirió a la llegada de Carlos Zambrano en el cuadro de Gelsenkirchen.

“Era un tío que cuando llegó era muy tímido, no hablaba con nadie, solo contigo (por Jefferson). En el campo era otra cosa, era pelota o pierna”, aseguró Rakitic en España, donde tuvo la charla con la 'Foquita' y Roberto Guizasola.

Farfán mencionó una ancédota con el actual jugador de Alianza Lima. "Zambrano me cargaba los chimpunes, paraba atrás mío. Tuvo un altercado con Rafinha, le pegaba a todos, en una te pegó también", apuntó.

Y agregó: “es tal cual como es ahorita, no ha cambiado”, señaló Farfán. Zambrano jugó en Schalke 04 entre 2007 y 2009. Luego defendió a St. Pauli y Eintracht Frankfurt en Alemania.

Recordaron el exigente entrenamiento en Schalke 04



Por otro lado, Rakitic indicó que parecía que entrenaban con el entrenador Félix Magath para ir a la guerra.

“Nos levantabamos 7 de la mañana para correr en el bosque, entrenábamos a tres turno. Habían compañeros que recién empezaban y vomitaban. En España me acuerdo que estábamos corriendo por la playa, en la arena, parecía que entrenábamos para la guerra. Podíamos jugar dos partidos seguidos, tranquilamente”, culminó.