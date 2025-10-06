"Ya me caso pronto": Jefferson Farfán sorprende al anunciar su boda con Xiomy Kanashiro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefferson Farfán sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su boda con Xiomy Kanashiro luego de confirmar su relación en febrero de este año. El exfutbolista nacional no dudó en dar a conocer sus intenciones de contraer matrimonio con la modelo y bailarina peruana de 27 años causando un gran furor en redes sociales.

Fue en la última emisión de su podcast Enfocados que el —ahora— comentarista deporivo entrevistó a su amigo, el exfutbolista croata Ivan Rakitic, hablando de sus anécdotas y recuerdos cuando jugaban juntos en el FC Schalke 04, así como su vida familiar y de pareja.

“¿Sigues casado?”, le preguntó Roberto Guizasola al exjugador del Barcelona. En seguida, el europeo recordó las veces que pedía permiso a su esposa para ir a tomar con Farfán. “(Yo con mi esposa) salimos esa vez en agosto y ahora llevamos 14 años juntos”, sostuvo Rakitic generando las felicitaciones de los exdeportistas nacionales.

“Mi hermano (Farfán) también está enamorado, ya se va a casar”, mencionó Roberto Guizasola provocando la sorpresiva respuesta de Farfán: “Qué linda historia, hermano (…) Yo también ya me caso pronto”. Esta frase desató la euforia de los invitados y el equipo de producción que celebraron el anuncio de ‘La Foquita’. ¿Lo veremos pronto en el altar? Esperemos.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

Xiomy Kanashiro revela que paga sus salidas con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro afirma que paga sus salidas con Jefferson Farfán. La anfitriona peruana reveló que no tiene ningún problema en invitar “a cenar y al cine” a su actual pareja.

Fue durante el episodio del podcast Doble Sentido, en agosto, cuando Xiomy fue consultada por Carlos Vílchez si alguna vez invitó a un amigo o pretendiente, algo que fue confirmado por la integrante de La casa de la comedia.

"Por supuesto que he invitado. A mi actual pareja (Jefferson Farfán) también siempre le invito. (Nosotros) vamos a cenar, vamos al cine. Algo que nos encanta”, comentó la exmiembro de Alma Bella.

Acto seguido, Vílchez le dijo a Kanashiro, en tono de broma, que la cuenta con Jefferson Farfán “debe ser cara” ya que el exfutbolista suele “comer caviar”. “¿Tú crees que no trabajo para no poder pagar?”, replicó Xiomy. “Yo sí lo pago, por compartir con mi pareja y salir de la rutina, yo sí pago para poder disfrutar con él”, acotó la comunicadora.

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue en el podcast ¿Ahora qué? que la integrante de La casa de la comedia fue consultada sobre si tiene planes de boda con el exfutbolista de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exdelantero de Alianza Lima si encontró el amor con Xiomy Kanashiro. "Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán.