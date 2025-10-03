Jefferson Farfán sorprende con anuncio de Iván Rakitic, exjugador del Barcelona, como su próximo invitado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefferson Farfán anunció esta semana que inició su gira europea para entrevistar a figuras del fútbol mundial y el primero de ellos es un invitado de lujo: el croata Ivan Raktic, exjugador de Barcelona, Sevilla, entre otros.

A través de sus redes sociales, Farfán publicó fotos con su excompañero de Schalke 04. Ambos jugaron en el club alemán del 2008 al 2011.

"Iniciamos nuestra gira europea con el exjugador que fue crack mundial del FC Barcelona, Sevilla, Schalke 04 y más. Además, fue campeón de la Champions League al lado de Messi y subcampeón del mundo con su selección", fue el mensaje del exjugador de Alianza Lima, cuyo video con el exfutbolista saldrá este domingo en el podcast 'Enfocados'.

Rakitic integró la era dorada de la Selección de Croacia, que salió subcampeón mundial en Rusia 2018. Además, ganó un total de 17 títulos profesionales, incluyendo 1 Champions, 4 Ligas, 4 Copas de Rey, 2 Europa League.

También levantó la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, una copa con el Schalke 04 y una en el Basilea.