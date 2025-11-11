El insólito momento en que Lionel Messi hizo vivir a una pareja en Barcelona [VIDEO]

Lionel Messi visitó el Camp Nou y la noticia recorrió el mundo. El astro mundial volvía a su casa y los rumores de una posible vuelta se hicieron sentir a pesar de que su relación con el presidente azulgrana, Joan Laporta, no es de las mejores.

Al margen de lo futbolístico, una pareja se encontró con Messi a las afueras del estadio de Barcelona. Ambos grababan un romántico video que se viralizó por la presencia involuntaria de la 'pulga', que pasó detrás de ellos.

El Chiringuito de Jugones tuvo la oportunidad de encontrarse con Nil, que nunca olvidará cuando el día que le propuso formalizar su relación con Gisela.

“Fuimos a cenar, de sorpresa. Y aprovechamos el momento para pedirle salir. Tuvimos la casualidad de que los vimos en el restaurante a Messi y De Paul. Nos quedamos flipando (asombrados) un poco. Ellos se fueron y, al rato, salimos nosotros y luego sucedió lo que todos vieron. Es una locura”, confesó Nil.

Gisela dejó en claro que el momento fue doblemente especial debido que son hinchas del Barza. “Con lo Culés que somos los dos, pues imagínate, el doble de emoción”. Momentazo insuperable.

Imágenes de una pareja y Lionel Messi aparece de imprevisto. | Fuente: Tik Tok

Messi extraña a Barcelona

El exdelantero del Barcelona Lionel Messi aseguró en una entrevista al diario 'Sport', que tanto él como su familia echan mucho de menos la capital catalana y que su deseo es regresar algún día y volver a vivir en su casa de Castelldefels.



"Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos", afirma.



Messi, que fue entrevistado por el citado diario hace dos semanas en Miami, estuvo este domingo en Barcelona y visitó por sorpresa el nuevo Spotify Camp Nou.



Y es que el '10', ahora en el Inter Miami, sigue recordando con mucha nostalgia su etapa de azulgrana: "La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más".