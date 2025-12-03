Últimas Noticias
¡Cumplió su otro sueño! Clíver Huamán, 'Pol Deportes', conoció a Paolo Guerrero y delantero le regaló su camiseta

Erick Chavez

por Erick Chavez

Clíver Huamán recibió la camiseta de Paolo Guerrero tras el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga1.

Cumplió su otro sueño. Pol Deportes, quien se hizo viral en la última semana luego de transmitir la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco, recibió el reconocimiento de Paolo Guerrero, atacante de Alianza Lima.

Clíver Huamán, nombre del joven de 15 años, quien estuvo presente en el Nacional para el encuentro de ida de la semifinal de los playoffs de la Liga1, se mostró emocionado por conocer al delantero Blanquiazul.

En conversación con DSports, indicó que cumplió un sueño al conocer al Depredador y mostró la camiseta que el atacante le regaló tras el encuentro con Sporting Cristal.

"La verdad fue un sueño tremendo que Paolo Guerrero, uno de los referentes de la Selección Peruana -aún recuerdo cuando jugó el Mundial con la Selección Peruana- poder tener su camiseta. Era mi sueño también conocerlo y ahora lo conocí en persona. Ahora me siento muy feliz", indicó en un inicio.

"Me felicitó. Él vio mi video narrando la final de la Copa Libertadores. También agradezco a mis amigos de Sporting Cristal que me regalaron una camiseta", complementó.

¿Quién es Pol Deportes?

Clíver Huamán, más conocido como Pol Deportes, es un joven andahuaylino de 15 años que se hizo viral por transmitir la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco.

De acuerdo con lo que comentó, viajó alrededor de 18 horas para poder llegar al Monumental para realizar la cobertura de la final del torneo. Sin embargo, al no contar con la acreditación, no tuvo mejor idea que al cerro que está a la espalda del estadio para, desde ahí, transmitir el encuentro por sus redes sociales.

Su iniciativa fue reconocida por medios nacionales e internacionales. De hecho, algunos canales importantes de España y Argentina realizaron reportajes sobre su iniciativa.

Tags
Pol Deportes Paolo Guerrero Alianza Lima Sporting Cristal

