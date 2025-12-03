¡Cumplió su otro sueño! Clíver Huamán, 'Pol Deportes', conoció a Paolo Guerrero y delantero le regaló su camiseta

Cumplió su otro sueño. Pol Deportes, quien se hizo viral en la última semana luego de transmitir la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco, recibió el reconocimiento de Paolo Guerrero, atacante de Alianza Lima.

Clíver Huamán, nombre del joven de 15 años, quien estuvo presente en el Nacional para el encuentro de ida de la semifinal de los playoffs de la Liga1, se mostró emocionado por conocer al delantero Blanquiazul.

En conversación con DSports, indicó que cumplió un sueño al conocer al Depredador y mostró la camiseta que el atacante le regaló tras el encuentro con Sporting Cristal.

"La verdad fue un sueño tremendo que Paolo Guerrero, uno de los referentes de la Selección Peruana -aún recuerdo cuando jugó el Mundial con la Selección Peruana- poder tener su camiseta. Era mi sueño también conocerlo y ahora lo conocí en persona. Ahora me siento muy feliz", indicó en un inicio.

"Me felicitó. Él vio mi video narrando la final de la Copa Libertadores. También agradezco a mis amigos de Sporting Cristal que me regalaron una camiseta", complementó.

¡LO SUEÑOS SE CUMPLEN! 🥹🇵🇪



⏩ Cliver Huamán Sánchez (Pol Deportes), el creador de contenido que se volvió viral por narrar la final de la CONMEBOL #Libertadores desde un cerro, recibió la camiseta de Paolo Guerrero.



@Liga1TeApuesto pic.twitter.com/XtYnG6T5kG — DSPORTS Perú (@DSportsPE) December 3, 2025

¿Quién es Pol Deportes?

Clíver Huamán, más conocido como Pol Deportes, es un joven andahuaylino de 15 años que se hizo viral por transmitir la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco.

De acuerdo con lo que comentó, viajó alrededor de 18 horas para poder llegar al Monumental para realizar la cobertura de la final del torneo. Sin embargo, al no contar con la acreditación, no tuvo mejor idea que al cerro que está a la espalda del estadio para, desde ahí, transmitir el encuentro por sus redes sociales.

Su iniciativa fue reconocida por medios nacionales e internacionales. De hecho, algunos canales importantes de España y Argentina realizaron reportajes sobre su iniciativa.