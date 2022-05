Julio César Uribe conversó con A las 10 con Alan Diez. | Fuente: RPP

Julio César Uribe ha brillado con la camiseta de la Selección Peruana. Y es que el exvolante nacional fue parte de un Mundial (España 1982) con el 'equipo de todos'.

Al colgar las botas, Julio César Uribe se ha dedicado a ser director técnico y panelista de ciertos programas deportivos. Si bien está ligado al deporte, no deja de lado la realidad nacional. En conversación con RPP Noticias en A las 10 con Alan Diez, el popular 'Diamante' habló de una posible incursión como candidato a la máxima autoridad nacional: presidente del Perú.

"Sí... pero no. Dentro del sí, si hay algo que quisiera hacer es generar equidad porque la igualdad no existe ni va a existir. Cuando hablo de equidad me refiero a igualdad de oportunidades a través del conocimiento", indicó Uribe.

Julio César Uribe, el Perú e ingreso a la política

Asimismo, comentó sobre las deficiencias del Estado peruano que ha vivido a lo largo de su vida. Espera que los servicios a todos los peruanos mejoren.

"Tengo que hacer que la sociedad tenga salud, estudie y trabaje. Esos son los pilares de toda sociedad y que debe tener todo político (...) Se debe priorizar al que no tiene", indicó.

Asimismo, Julio César Uribe reveló que hubo, hace años, personalidades empresariales lo buscaron para que se lance como candidato a presidente de la República. No se concretó.

"Sí, fui en algún momento un buen candidato. Cuando di mi respuesta, desistí. Di felicidad a través del fútbol y esa ha sido mi esencia. Uno se siente de querer hacer más por el que más lo necesita", añadió.

Además, comentó sobre sus primeros pasos con la camiseta de Sporting Cristal. En la tienda celeste es considerado un ídolo viviente.

"Fui creciendo y cada año me apoyaban con los útiles. Eso no se olvida. Ellos nunca me pusieron peros. Lo compartí con mis hermanos", dijo.

