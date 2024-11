¿Por qué fue detenido Joel Raffo? Gerente legal de Sporting Cristal explicó los hechos que investiga la Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La detención preliminar de Joel Raffo —por su posible vinculación con la organización criminal Los Galácticos— ha generado un verdadero terremoto de Sporting Cristal.

En horas de la tarde, el cuadro Celeste emitió un comunicado indicando que las diligencias están relacionadas con las investigaciones acerca de "supuestas irregularidades" en el proyecto de comercialización de los derechos audiovisuales de la Liga1.

Para ampliar el tema, el gerente legal de Sporting Cristal, Guillermo Montoro, indicó que el presidente del club está vinculado en dos de los catorce hechos que la Fiscalía está investigando. Además, aseguró que Joel Raffo ya cuenta con un abogado especialista en derecho penal.

"Al presidente Joel Raffo se le ha asignado una defensa con letrados especialistas en el derecho penal, como corresponde, y lo que hemos querido manifestar -básicamente (en el comunicado)- de que las diligencias que se han realizado la mañana de hoy son un allanamiento y una detención preliminar de Joel Raffo", indicó en un primer momento.

"Lo que hemos querido es aclarar que estas diligencias se han llevado a causa de que, de los 14 hechos que investiga la Fiscalía, el señor Raffo está vinculado con dos: participación en el proyecto de comercialización de los derechos audiovisuales y comisión organizadora de competiciones ", complementó.

Guillermo Montoro habló sobre la detención de Joel Raffo | Fuente: RPP

Primera causa: proyecto de comercialización de derechos audiovisuales

De acuerdo con el gerente legal de Sporting Cristal, el cuadro Celeste decidió ingresar al proyecto de comercialización de derechos audiovisuales porque estaba siendo promocionado por la FIFA y la Conmebol. Además, confesó que llegaron a denunciar a la Federación Peruana de Fútbol ante el TAS, pero al ver que no iban a conseguir nada, decidieron involucrarse por la mejora de los clubes.

"Sporting Cristal se involucró en este proyecto, promocionado por FIFA y Conmebol, al ser los derechos de televisión el ingreso más importante de todos los clubes. En nuestro caso, casi llega al 40% del presupuesto del club", aseguró al inicio.

"Quiero precisar que, duramente mucho tiempo, se opuso al modelo de comercialización de los derechos de televisión, pensando que había otros intereses, y no era así. Después de que vistamos a FIFA en Zúrich... nos dimos cuenta de que nadábamos contra la corriente, porque habíamos interpuesto procesos contra la directiva y la presidencia de la Federación en el TAS. Pero nos dimos cuenta de que íbamos a seguir en lo mismo y decidimos involucrarnos en este cambio que se hizo promocionado por FIFA y Conmebol por la importancia que tiene para el club y el futbol en general", complementó.

Segunda causa: comisión organizadora de competiciones

Luego, Guillermo Montoro explicó que la segunda causa de la detención de Joel Raffo es integrar la comisión organizadora de competiciones de la FPF. Al igual que el proyecto de comercialización de derechos audiovisuales, señaló que el presidente decidió integrarlo para mejorar los resultados del fútbol nacional.

"Joel Raffo también se integró a la comisión organizadora de competiciones de la FPF, pero no porque tenga una relación de amistad o de intereses particulares con la junta directiva de la FPF, sino porque, en realidad, conversando con actores del fútbol, concluimos que pelear o seguir un pleito legal con la federación no traía un resultado y que podíamos efectuar cambios importantes dentro de la federación o, al menos, tener un tipo de influencia dentro de las comisiones para sacar los proyectos de mejora para el fútbol", enfatizó.

Niega conflicto de intereses

Por último, el abogado de Sporting Cristal negó que exista conflicto de intereses en el caso del proyecto de comercialización de los derechos audiovisuales. Indicó que el primo de Joel Raffo hizo de representante legal en el Perú de la empresa Prisma por recomendación de un estudio dentro del país y que recién se enteraron de este asunto hace poco.

"La Federación contrató a una consultora chilena llamada Prisma para que se encargue de llevar el proceso de licitación privada. Justo, da la casualidad que en ese tiempo, en el 2020, la empresa no tenía cómo mandar a un representante legal a Perú para que firme los contratos que había celebrado con la federación de consultoría para asesorarlos en el proceso de licitación de los derechos de televisión, y pide una recomendación a un estudio. Este estudio recomienda al abogado Diego Fernando Delgado Raffo, que si bien es familiar de Joel Raffo, hoy —por primera vez— nos hemos enterado de que había sido nombrado abogado temporal para que firme unos contratos específicos aquí por parte de la empresa Prisma. No teníamos conocimiento", afirmó.

En tanto, afirmó que Joel Raffo no tiene ningún tipo de vinculación con Julio Gianella Raffo. "Se conocen después de que surgió este tema. No son familiares. No se han visto en su vida antes. Y la Fiscalía atribuye algún tipo de familiaridad, pero no existe", finalizó.