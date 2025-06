“No quiero bajar mi nivel”: Mkhitaryan ya tiene fecha de retiro y un objetivo claro, irse en plenitud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mediocampista armenio Henrij Mkhitaryan ha confirmado que se retirará del fútbol profesional al finalizar su contrato con el Inter de Milán, ya que no quiere seguir jugando cuando ya no esté en plenitud. “Después del Inter, pararé. No quiero bajar mi nivel”, sentenció en una entrevista con La Repubblica, uno de los diarios más prestigiosos de Italia.

A sus 36 años, Mkhitaryan reconoció que aún siente la energía para seguir compitiendo, pero también admitió que la temporada actual ha sido “la más agotadora” de su carrera. Pese al desgaste, aseguró que seguirá cumpliendo su vínculo con el club neroazzurro mientras no le indiquen lo contrario. “Me queda un año de contrato con el Inter; si no me echan, me quedo”, afirmó.

Un adiós planificado

La decisión de Mkhitaryan no responde a lesiones ni a falta de oportunidades, sino a una visión clara de su legado y su nivel de juego. “No quiero bajar mi nivel”, reiteró el armenio, quien enfatizó que no se plantea estirar su carrera por conveniencia o dinero.

“No volveré a jugar en Armenia y destinos como Arabia no me interesan. Con todo respeto, amo el fútbol por el juego, no por el dinero. Cuando me levanto, quiero entrenar y demostrar lo que valgo”, expresó.

A diferencia de muchos futbolistas que optan por cerrar su carrera en su país de origen o en ligas económicamente atractivas, Mkhitaryan quiere despedirse en la élite, manteniendo el estándar competitivo que ha caracterizado su trayectoria por clubes como Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Roma e Inter.

Mirando hacia adelante

El veterano también se refirió a la dura derrota sufrida en la última final de Champions League ante el PSG, en la que el Inter cayó por un contundente 5-0. Aunque espera que el Mundial de Clubes les ayude a pasar página, admite que el golpe fue profundo.

“Puede ser útil, pero la cicatriz permanece. El dolor no desaparece, fue una derrota dura. No olvidemos el camino que nos llevó hasta aquí. Jugamos grandes partidos, pero no hay vuelta atrás. Tenemos que levantarnos, aprender y seguir adelante”, reflexionó.

Esta noche, el Inter enfrentará a River Plate en un duelo clave por el Mundial de Clubes. Solo una victoria le permitirá al conjunto italiano avanzar a los octavos de final, ya que una derrota, combinada con un triunfo de Monterrey sobre Urawa Reds, podría sellar una eliminación prematura.

