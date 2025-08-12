Jorge Célico: "Alfonso Barco es un jugador que yo no pedí a Emelec y esa fue una de las causas por las que salí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alfonso Barco es uno de los fichajes de mitad de temporada en Emelec y ya es titular en este conjunto. Sin embargo, no fue del gusto del ahora exentrenador del equipo, Jorge Célico.

Y es que el director técnico, con pasado en la Liga,1 manifestó que no fue él quien solicitó la contratación de Alfonso Barco para la tienda de Emelec. Pese a su negativa, la dirigencia del 'bombillo' apostó por el refuerzo del volante central peruano.

"Es un jugador que yo no pedí. Yo pedí a otro futbolista y esa fue una de las causas por las que salgo. La discusión que se generó por él", le dijo al programa Mano a Mano, en relación a Barco.

Alfonso Barco tiene contrato en Emelec hasta el 2026. | Fuente: Club Sport Emelec

La palabra de Jorge Célico en Emelec

Más adelante, brindó algunos detalles de la controversia con la dirigencia del cuadro 'eléctrico' en donde también juega Christian Cueva.

"No porque él juegue mal y no quiero que se me saque de contexto. No es que juegue mal o tenga algo contra él. Durante 15 días estaba conversando con otro jugador porque me encantaba y estaba todo hecho para que venga. Luego el director deportivo se impuso con Barco y eso me generó un problema muy grande con la dirigencia y con él", remarcó.

Por otra parte, Jorge Célico habló de los primeros duelos en los que tuvo a disponibilidad a Alfonso Barco, quien tiene pasado en Universitario de Deportes y Defensor Sporting.

"De hecho, en el primer partido no lo convoqué y en el segundo fue al banco de suplentes. Luego no hubo más. Es un chico que, para mí, es un buen back centro, pero no lo veía. Las zonas de congestión deben tener capacidad técnica".

Hay que tener en cuenta que el entrenador argentino salió de Emelec (ahora dirige Guillermo Duró) por malos resultados. Actualmente, el cuadro que viste con camiseta azul marcha en el noveno lugar de la Liga Pro con 32 puntos, a 18 unidades del líder Independiente del Valle.

