André Carrillo sueña con la Copa do Brasil: jugará la final con Corinthians ante Vasco da Gama

Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa do Brasil 2025, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

El Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, selló este domingo su pase por penales ante el Fluminense en el Maracaná, e irá por su segunda victoria en este torneo, tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians, que contó la presencia como titular del peruano André Carrillo, garantizó su presencia en la final en un intenso duelo ante Cruzeiro, que también se definió por penales, en el Neo Química Arena de São Paulo.

El ‘Timao’, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos finales disputadas (2018 y 2022).



André Carrillo apunta a la Copa Libertadores

De acuerdo con el reglamento del fútbol brasileño, el equipo campeón de la Copa do Brasil, conseguirá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A ello se suma que el premio económico por ganar el torneo es de más de 14 millones de dólares.

Así, el equipo de André Carrillo tiene la chance de llegar a la máxima competición de clubes del continente, dado que en el Brasileirao finalizó en el puesto 13 y solo le alcanzó para acceder a la Copa Sudamericana.

La ‘Culebra’ fue titular, pero el técnico Dorival Júnior decidió sustituirlo para el segundo tiempo. “Sufrimos juntos, ganamos juntos. “¡Estamos en la final!”, posteó el mediocampista peruano en sus redes sociales.

El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil.

Universitario, al pendiente de la Copa do Brasil

La final de la Copa do Brasil también será del interés de Universitario de Deportes. Los bombos de la Copa Libertadores se establecen según el ranking de Conmebol.

Si Corinthians es ganador del torneo, desplazará a la ‘U’ de un lugar en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos.

Sin embargo, si Vasco da Gama es el campeón de la Copa do Brasil, Universitario se quedará con el último lugar del bombo 2, lo que le beneficiaría a evitar a algunos de los rivales más fuertes en el sorteo.