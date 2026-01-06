Barcelona vs. Athletic Club: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Supercopa de España?

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO: se enfrentan este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium, en Yeda (Arabia Saudita), por la semfinal de la Supercopa de España 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV y tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento de forma a la Supercopa: líder de LaLiga y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones.

Con 15 títulos en su palmarés, el Barcelona es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición.

En aquella ocasión, Barcelona derrotó en semifinales al equipo vasco (0-2) y goleó en la final al Madrid (2-5), lo que supuso un importante espaldarazo para la posterior conquista de la Liga y la Copa del Rey; tendencia que parece haberse consolidado, pues el ganador del título lo ha sido también del campeonato liguero en las últimas cuatro campañas.

Barcelona vs. Athletic Club: ¿cómo llegan a la semifinal de la Supercopa de España 2026?

Barcelona se presenta en la Supercopa tras el triunfo 0-2 ante el Espanyol en el derbi, que los afirma como líderes de LaLiga. Por su lado, el Athletic llega tras empatar 1-1 con el Osasuna, sumando tres encuentros sin victorias en liga.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por la semifinal de la Supercopa de España 2026?

El partido del Barcelona frente a Athletic Club fue programado para el miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium, en Yeda (Arabia Saudita). El recinto tiene una capacidad para recibir a 62 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por la Supercopa de España 2026?

En Perú , el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de América y vía streaming por tvGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En Argentina va por Flow Sports, en México mediante la señal de Sky Sports, En Estados Unidos por ESPN y en España por Movistar+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs. Athletic Club: alineaciones posibles

Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Raphinha (c); y Robert Lewandowski.

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivián, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Iñigo Galarreta; Iñaki Williams (c), Oihan Sancet, Nico Williams; y Gorka Guruzeta.



Barcelona vs. Athletic Club: ¿cuántos títulos tienen de la Supercopa de España?

El FC Barcelona es el equipo con más títulos de la Supercopa de España (15), siendo el último campeón del torneo. Por su parte, con tres trofeos, el Athletic Club es el tercero junto al Deportivo La Coruña. La última vez que se consagró fue en 2021.