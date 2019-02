André Carrillo ha marcado 3 goles esta temporada con el Al Hilal. | Fuente: EFE

La partida de André Carrillo al Al Hilal de la Primera División de Arabia Saudita el año pasado fue una decisión muy cuestionada por parte de los hinchas de la Selección Peruana. Sin embargo, ya con un poco más de seis meses en el elenco asiático, la 'Culebra' no parece pensar que fue una mala determinación dejar el Benfica para ser cedido.

André Carrillo aseguró a medios árabes que se encuentra muy contento en el Al Hilal, pues en la institución lo han recibido y tratado de buena manera desde que se concretó su llegada. Además, indicó que no ha conversado sobre su futuro pensando en la siguiente temporada aunque evitó dar a conocer que rumbo podría tomar.

"Yo continuo trabajando y enfocado en lo que va de la temporada, de mi futuro no he hablado con absolutamente nadie y por estoy tranquilo. Estoy muy feliz aquí y súper contento, los compañeros me han tratado muy bien y el club igual. Por ese lado estoy feliz pero nadie me ha dicho nada, soy contento estando acá pero vamos a ver qué pasa en el futuro", dijo André Carrillo.

Recordemos que, en la presente temporada con el Al Hilal, André Carrillo ha disputado 16 partidos de manera oficial y anotado en tres oportunidades. Actualmente, su equipo es puntero de la liga árabe con 46 puntos y 6 de ventaja sobre el escolta Al Nassr.