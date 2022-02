Andy Polo tiene contrato en Portland Timbers hasta fin de 2022. | Fuente: @TimbersFC

Andy Polo fue acusado por su expareja Génesiss Alarcón de maltrato físico. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Miraflores y este miércoles hay consecuencias para el delantero peruano, quien juega en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).

Y es que hubo un pronunciamiento por parte del Portland Timbers en la MLS debido a Andy Polo. El elenco estadounidense emitió un comunicado en el que da cuenta de las medidas que se han tomado con el exjugador de Universitario de Deportes y Monarcas Morelia.

"Timbers ha tomado conocimientos de las acusaciones de violencia doméstica y notificó a las oficinas de la liga. Con efecto inmediato, Polo ha sido suspendido y removido de todas las actividades", indican en Oregon Live.

Andy Polo, en proceso de investigación por Timbers y la MLS

Asimismo, añadieron sobre las próximas medidas en relación a la acusación al también exatacante de la Selección Peruana de Ricardo Gareca.

"MLS va a conducir una investigación pronto y tendrá comunicación cercana con el club y la Asociación de Jugadores en este proceso", remarcan.

Por último, sobre el caso Andy Polo añaden que "los Timbers no van a realizar ningún comentario mientras la investigación esté en proceso".

Hay que tener en cuenta que en el programa Magaly TV: La firme, Génessis Alarcón -expareja y madre de los hijos del jugador- contó que además había invitado al futbolista a conciliar, pero ante la negativa lo denunció por pensión de alimentos.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetada y me puso el ojo morado”, mencionó. Además, añadió que "hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía como movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo porque él no se hace cargo".

