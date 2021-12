Claudio Pizarro: "Hay la idea de hacer mi despedida en Lima" | Fuente: FPF

Claudio Pizarro se retiró del fútbol profesional vistiendo la camiseta del Werder Bremen en el 2020 en Alemania. Sin embargo, en la menta del 'Bombardero de los Andes' siempre estuvo poder despedirse del fútbol también en el país donde nació y que llegó a representar en selección mayor.

"La idea de hacer una despedida en Perú está ahí. Hay que esperar que el tema del Covid-19 se calme un poco, pero la idea está", indicó Claudio Pizarro en conferencia de prensa con RPP Noticias.

Alrededor de la despedida de Claudio Pizarro se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que pueda traer de invitados a estrellas de fútbol nacional e internacional, sobre todo aquellos con quienes compartió en Bayern Munich o Werder Bremen: Roque Santa Cruz, Oliver Khan, Zé Roberto, entre otros.

Por su parte, Claudio Pizarro, en la misma conferencia de prensa, también se refirió a por qué cree que los jugadores peruanos han dejado de ser llamados, en su mayoría, a competir en ligas top del fútbol mundial.

"Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes, están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo, quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado", indicó el actual embajador de Bayern Munich.

