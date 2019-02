Claudio Pizarro tuvo una oferta para jugar en España. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro es jugador que en su mejor momento fue muy codiciado por los grandes de Europa. Supo brillar en la Bundesliga, jugó algunos partidos en la Premier League y además estuvo muy cerca de llegar a la Liga de España. Y no fue precisamente al Real Madrid, una oferta que ya era conocida en su momento.

El propio Claudio Pizarro se encargó de contarlo en una entrevista concedida al diario AS. "Cuando estaba en el Bayer Múnich y no llego a un acuerdo para la renovación, tuve algunas ofertas. Una de ellas era del Villarreal, que estaba muy interesado en mí. Tenía que darles una respuesta en unos pocos días", reveló el atacante peruano.

El 'Bombardero' analizó seriamente la propuesta, pero una llamada lo cambió todo. "En aquella época Villarreal estaba jugado la Europa League y yo lo que buscaba era un equipo de Champions League. Y sí tenía que contestar un lunes, el sábado anterior, después de un partido con el Bayern, me entra una llamada. Era José Mourinho", narró.

La llamada del técnico portugués fue determinante para que Claudio Pizarro acepte ir al Chelsea. "Estaba espantado. Muy sorprendido. Me dijo: 'Te quiero en mi equipo. Me gustaría que vinieses al Chelsea'. Ahí las cosas dieron un giro. Le di las gracias al Villarreal, pero apareció algo más interesante para mí", comentó.

Desafortunadamente, el peruano no pudo destacar en la Premier League. "Estuve cómodo en un principio, pero yo voy para allá porque Mourinho me quería en su equipo, pero lamentablemente, a los dos o tres meses lo sacan del equipo. A partir de ahí fue un año más complicado porque no jugué lo que esperaba. Pero fue una experiencia bonita, en una liga muy divertida y de muy buen fútbol", concluyó.