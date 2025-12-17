Universitario tiene interés en el delantero Michael Hoyos, figura de Independiente del Valle

Universitario de Deportes acelera en la conformación de su equipo para la próxima temporada. Tras conocerse la salida de algunos futbolistas del plantel tricampeón y también la no continuidad del técnico Jorge Fossati, los cremas ponen en marcha las gestiones por la llegada de nuevos integrantes a sus filas.

El club ya tiene acuerdo con el español Javier Rabanal para que se convierta en el nuevo director técnico. Solo falta la oficialización por la incorporación del DT que salió campeón este año en Ecuador con el Independiente del Valle.

Desde el conjunto ecuatoriano un nombre más puede sumarse a Universitario. RPP pudo conocer que el interés es real por el fichaje del delantero Michael Hoyos.

Michael Hoyos, en la mira de Universitario

La ‘U’ quiere reforzar su línea ofensiva con un atacante de experiencia versátil. Ese perfil lo cumple Michael Hoyos, futbolista estadounidense que tiene nacionalidad argentina y ecuatoriana.

Hoyos, de 34 años, juega en Independiente del Valle desde el 2023 y su contrato finaliza en unos días. El delantero quedará libre, ya que desde Ecuador apuntan que no se le extenderá el vínculo.

Rabanal coincidió con Michael Hoyos en IDV en el curso actual. Aunque no fue de los jugadores con más minutos sumados a lo largo de la campaña, fue el segundo máximo anotador del equipo, con un total de 19 goles.

Con 42 partidos encima, firmó 10 goles y brindó 4 asistencias en la liga ecuatoriana. Anotó dos tantos en la Copa Ecuador. En el plano internacional aportó tres dianas en la Copa Sudamericana y sumó uno más en la Copa Libertadores. El estratega lo utilizó como segundo punta, atacante por banda y en ocasiones jugó como mediocampista.

Universitario tiene un interés concreto en el fichaje de Michael Hoyos y ya han consultado por él. No obstante, no es la única posibilidad que se maneja en el área deportiva.

¿Quién es Michael Hoyos?

Michael Hoyos, que nació en Estados Unidos, comenzó su carrera futbolística de forma profesional en Estudiantes La Plata de Argentina, integrando el plantel campeón de la Copa Libertadores en 2009. Emigró a Europa con el OFI Creta de Grecia y luego retornó para jugar por Sarmiento, Ramón Santamarina y Boca Unidos.

En 2017 dio inicio a su aventura en Ecuador con el Deportivo Cuenca. Destacando el fútbol norteño fue fichado después por el Guayaquil City, Barcelona SC, LDU e Independiente del Valle, con el que ganó una Liga, una Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana 2023.

También fue seleccionado argentino. En 2011, en Perú, actuó en el Sudamericano Sub 20, con el que llegó al tercer puesto. Ese mismo año disputó los Juegos Panamericanos, donde obtuvo la medalla de plata.