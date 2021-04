Cruz Azul vs. América. | Fuente: AFP

Un partidazo jugarán el Cruz Azul que dirige el peruano Juan Reynoso y el América por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga MX. Yoshimar Yotún se perfila como una de las opciones de recambio en la 'Máquina Cementera' que busca su triunfo 13 en forma consecutiva.

"Vamos paso a paso. Haciendo nuestro trabajos ya nos metimos en la historia del fútbol mexicano. Si ganamos serían 13 victorias seguidas y sería una locura y romper otro record. No pensamos mucho en el record. Vamos paso a paso. El partido ante América es un clásico y hay que ganarlo", señaló Yoshimar Yotún.



Yotún, que marcó un gol ante Arcahaie por Concachampions, también se refirió al duelo de peruanos con Pedro Aquino que gracias a sus buenas actuaciones en el América es una de las sensaciones del fútbol mexicano.

"Pedro es mi hermano. Será un lindo partido. Que gane el mejor. Esto es fútbol y lo importante es que la gente se sienta orgullosa de sus colores. Es un partido de fútbol que la gente tiene que disfrutar. Espero que gane el mejor y, si yo gano, será mucho mejor", comentó a Radio Ovación.



'Yoshi' no olvidó en sus comentarios a la Selección Peruana. "Me encanta estar en la selección, lo disfruto. Quiero darle lo mejor a mi país. Espero ser convocado muchas veces y cuando ya no pueda, apoyaré a la nueva generación", culminó.

Cruz Azul, líder de la Liga MX, enfrentará a su escolta el sábado 17 de abril en el Estadio Azteca. La cita será a partir de las 9:05 p.m. (hora peruana).

EL DATO: PEDRO AQUINO LLEVA 11 PARTIDO CON AMÉRICA Y TRES GOLES. ES TITULAR INDISCUTIBLE PARA SANTIAGO SOLARI.

Este fue el gol de Yoshimar Yotún contra el Arcahaie. | Fuente: TUDN





