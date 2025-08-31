Últimas Noticias
Brasil se rinde ante Erick Noriega: prensa lo calificó con 8 puntos en su debut soñado con Gremio

Erick Noriega en el Gremio vs Flamengo.
Erick Noriega en el Gremio vs Flamengo. | Fuente: Gremio
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El defensa peruano Erick Noriega fue uno de los mejores jugadores de Gremio, en el empate 1-1 ante Flamengo.

Con el peruano Erick Noriega, Gremio igualó 1-1 ante Flamengo, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 22 del Brasileirao. El cuadro local se puso adelante en el marcador con Giorgian De Ascarraeta, mientras que el 'Tricolor' igualó con el arquero Tiago Luis Volpi.

Noriega, de 23 años, recibió buenos comentarios por su buena actuación en su primer partido con el Gremio, cuyo técnico Mano Menezes apostó por su titularato como zaguero central.

Noriega recibió buenos comentarios y el prestigioso medio brasileño Globoesporte destacó su performance con 8 de puntaje, mientras que los hinchas le colocaron 9.1.

"Se desempeñó excepcionalmente bien como defensa improvisado, con excelentes despejes, entradas y desvíos, incluyendo un despeje casi por debajo del portero. También le dio un pase preciso a Pavón en la jugada que resultó en penalti para el Gremio", señaló el comentario de la publicación del medio brasileño.

La aplicación Sofascore, especializada en mediciones de rendimiento y resultados, le asignó 8.3 puntos por su actuación contra Flamengo.

Gremio vs Flamengo: así arrancaron en duelo

Gremio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Walter Kannemann, Marlon; Dodi, Gustavo Cuellar, Edenilson; Cristian Olivera, Carlos Vinicius y Martin Braithwaite.

Flamengo: Agustin Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás de la Cruz, Giorian De Arrascaeta, Saúl Nigez; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. 

