Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Con Erick Noriega, Gremio vs Botafogo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 24 del Brasileirao?

Gremio vs Botafogo EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 24 del Brasileirao. Erick Noriega sería titular en el partido.

Gremio vs Botafogo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 24 de septiembre por la fecha 24 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Arena do Gremio, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. Erick Noriega se proyecta como titular en el encuentro.

Gremio vs Botafogo: ¿Cómo llega el equipo de Erick Noriega al partido por el Brasileirao 2025?

Gremio llega al cotejo tras vencer 3-2 a Inter. Botafogo, en tanto, llega al partido tras derrotar 1-0 a Atlético Mineiro.

¿Cuándo y dónde juegan Gremio vs Botafogo en vivo por el Brasileirao 2025?

El partido entre Gremio vs Botafogo se disputará este miércoles 24 de septiembre en el Arena do Gremio. El recinto tiene capacidad para 60 540 espectadores.

¿A qué hora juegan Gremio vs Botafogo en vivo por el Brasileirao 2025?

  • En Perú, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Gremio vs Botafogo comienza a las 7:30 p.m. 

¿Cómo ver el Gremio vs Botafogo en vivo por TV y streaming?

El partido entre Gremio vs Botafogo se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo TV y Premiere. Vía streaming, será transmitido por Fanatiz. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Gremio vs Botafogo: alineaciones posibles

Gremio: Volpi; Rocha, Noriega, Wagner, Marlon; Dodi, Cuéllar; Pavón, Edenilson, Willian; Henrique.

Botafogo: Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Cuiabano; Newton, Marlon; Jeffinho, Correa, Savarino; Mastriani.

